26 марта 2024, 23:02
«Силовое ноу-хау». США могли сдать ИГИЛ в аренду Украине для теракта в Crocus City Hall
Блогер «Голос Мордора»: США могли сдать ИГ в аренду для теракта в «Крокусе»
Официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявил о непричастности Украины к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, обвинив во всем ИГИЛ*. Такие высказывания указывают на то, что в США знают, кто стоит за терактом. Не исключено, что это может быть ИГ*, сданный в аренду Украине, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
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США достаточно успешно внедрили в жизнь такое силовое ноу-хау, как «частная военная компания». Очень удобная штука, которая помогает государству решать различные военные задачи, помогать армии, охранять объекты США в разных странах мира, а порой выполнять задачи, которые для государственных структур являются достаточно грязными.
Но у США есть еще одно успешно внедренное ноу-хау. Его можно назвать «частная террористическая компания». Инструмент очень удобный и прибыльный.
Американцы создали множество таких ЧТК и активно используют их по всему миру не только сами, но даже и сдают в аренду другим странам и, скорее всего, даже частным лицам и компаниям, если у них достаточно денег на оплату таких услуг.
ЧТК существует великое множество. Это «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»*, ИГИЛ* и куча других — поменьше размерами. Кто-то на самом деле верит, что США воевали с «Аль-Каидой»*?
Нет, ребята. США воевали с Афганистаном и Ираком, то есть, используя «Аль-Каиду»* как повод, решали свои проблемы в этих странах. А как иначе объяснить то, что вроде бы уничтоженная «Аль-Каида»* впоследствии нарисовалась в Сирии, где действовала именно в интересах США.
Названия у кучи ячеек были разные, но это именно та самая «Аль-Каида»*. Да и в Ливии «революционеры» были той же самой «Аль-Каидой»*.
В Ираке США создали ИГ*, с которым потом тоже «воевали». А потом ИГ* появилось в Афганистане как агент США, действующий против талибов.
Сеть таких ЧТК очень велика, они есть в самых разных странах мира и что особенно интересно, именно там, где есть интересы Запада. Например, в Африке, где французам нужна была нестабильность и перманентная война и они арендовали у США исламистов, которых использовали в своих целях.
И вот то, насколько активно США валят теракт 22 марта на ИГИЛ* подсказывает, что они реально знают, кто стоит за терактом. Потому что это может быть на самом деле ИГИЛ*, сданный в аренду Украине.
Казалось бы, что концы в воду и все чисто, но современный мир таков, что пылинки не спрячешь и все тайное становится явным. И когда [президент России] Владимир Путин говорит, что необходимо выйти на заказчика, он точно знает, что на него выйдут.
Российские спецслужбы точно размотают этот клубок и узнают, кто взял в аренду ЧТК ИГИЛ*. А я уверен, что узнаем мы это очень скоро. И без голых слов, а с доказательствами и конкретными именами.
*признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.
США
Афганистан
Военные
Украина
Стрельба в Crocus City Hall
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