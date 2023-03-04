Происшествия 04 марта 2023, 20:58 «Нормальный, как все дети». Братья мальчика Федора рассказали о нем из зоны СВО Братья брянского мальчика Федора рассказали о гордости за его поступок РИА «Новости»

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Старшие братья брянского мальчика Федора, находящиеся сейчас в зоне СВО, рассказали о гордости за его поступок. Видеообращение защитников Отечества опубликовало 4 марта Минобороны России.

Оба бойца, которые служат на передовой артиллеристами, подтвердили, что испытывают гордость за младшего брата. Они пояснили, что нынешние времена таковы, что никто не знает, как себя поведет.

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«Гордость за брата, что так поступил, не растерялся. Он ребенок просто. Получилось так, что в данный момент никто не знает, как себя поведет в таком случае. Он тихий и спокойный. Нормальный, как и все дети», — рассказали братья Федора.

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Происшествие случилось 2 марта в селе Любечане. Группа украинских диверсантов обстреляла автомобиль, в котором были трое детей. Погибший на месте водитель вез детей в школу. Бывший в авто мальчик Федор получил ранение, но не растерялся и вывел находившихся в машине двух девочек из-под обстрела.

Ранее школьник 2012 года рождения рассказал, как спасал девочек из-под обстрела. По его словам, он даже не понял сразу, что был ранен.