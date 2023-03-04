Происшествия 04 марта 2023, 20:30 «Я так понял, что это пуля». Брянский мальчик рассказал о спасении девочек из-под обстрела Брянский мальчик Федор рассказал о ранении при нападении украинских диверсантов РИА «Новости»

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Школьник 2012 года рождения из Брянской области рассказал, как спасал девочек во время налета диверсантов. По словам Федора, прозвучавшим в эфире «Россия 24», он даже не сразу понял, что его ранили.

«Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу — у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля», — рассказал подросток.

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Речь идет о событиях 2 марта, когда украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Они обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одном из них местный житель вез троих детей в школу.

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Мальчик Федор, находившийся в машине, тоже был ранен, но, несмотря на это, сумел выбраться сам и спасти двух девочек.

Федор сейчас находится в больнице, его прооперировали и извлекли пулю. Региональные власти готовят документы для награждения подростка медалью «За отвагу».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал семье школьника, который пострадал во время атаки украинских диверсантов, купить новый дом. Мать школьника рассказала, что они живут в доме без удобств. Семья многодетная.