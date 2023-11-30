Происшествия 30 ноября 2023, 06:16 Ночной пожар в хостеле Алма-Аты унес жизни 13 постояльцев Пожар произошел в хостеле на улице Ади Шарипова в Алма-Ате, погибли 13 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Алма-Ате произошел пожар. На улице Ади Шарипова горело подвальное помещение, переоборудованное в хостел, погибли 13 человек. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание в трехэтажном доме началось ночью в подвальном помещении, которое вместе с первым этажом переоборудовали в хостел. В момент пожара в помещении находились 72 человека, из которых 59 эвакуировались самостоятельно.

Реклама

Вызов в экстренные службы поступил в 05:33, спустя семь минут первое пожарное подразделение приехало на улицу Ади Шарипова. В тушении пожара принимали участие 46 специалистов и 13 единиц техники, его площадь составила 30 квадратных метров. В здании обнаружили тела 13 человек. Они погибли от отравления угарным газом. К 06:22 возгорание ликвидировали.

На трассе в Свердловской области горела гостиница. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.