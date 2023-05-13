Эксклюзив 13 мая 2023, 07:40 Ночной пожар произошел на железнодорожной станции «Кунцево-2» в Москве Источник «360»: на железнодорожной станции «Кунцево-2» на западе Москвы произошел пожар РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около полуночи на железнодорожной станции «Кунцево-2» на Западе Москвы произошел пожар. Об этом «360» сообщил источник.

«В ночь на 13 мая загорелась кабельная подводка козлового крана на площади шесть погонных метров. Пострадавших нет», — рассказал источник.

Реклама

По его словам, техника принадлежит московской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций.

В воскресенье, 7 мая, на месте пожара у станции «Очаково» в Москве возникла угроза взрыва.