Происшествия 12 февраля 2024, 17:32 Ночной конфликт мигрантов в Москве закончился стрельбой «Царьград»: разборка мигрантов в кафе в московском Зябликово кончилась стрельбой РИА «Новости»

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Вечером 10 февраля в одном из кафе в районе Зябликово на юго-востоке Москвы произошла перепалка между мигрантами, которая окончилась стрельбой. Об этом сообщило издание «Царьград» со ссылкой на источник.

По словам управляющего заведения, между посетителями вспыхнул спор. Конфликтующие переместились выяснять отношения на улицу, где и прогремел выстрел.

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Полицейские и работники Росгвардии, прибывшие на место, не обнаружили инициаторов беспорядка. Встретили лишь пятерых мужчин — двоих родом из Дагестана и троих из Азербайджана. Двух участников событий привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

На месте правоохранители обнаружили пистолет и гильзу с маркировкой 7-90.

Ранее два человека попали в больницу после драки со стрельбой в центре Москвы. В ночь на 4 февраля на Покровском бульваре на бытовой почве повздорили несколько человек.