Происшествия 05 февраля 2024, 15:39 Два человека попали в больницу после драки со стрельбой в центре Москвы Драка со стрельбой произошла ночью в центре Москвы Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В ночь на 4 февраля в Басманном районе Москвы на Покровском бульваре на бытовой почве повздорили несколько человек. Конфликт перерос в драку, в результате которой двум мужчинам потребовалась медицинская помощь. Их увезли в больницу с разными травмами, сообщило агентство «Москва».

Прибывшие на место полицейские установили и задержали одного из участников потасовки. Им оказался 29-летний житель Московской области. Его привезли в отдел для дальнейших разбирательств.

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После драки возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее бывшему следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Он расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали.