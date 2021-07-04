Очевидцы спасли семилетнего мальчика от предполагаемого педофила

В Нижнем Новгороде задержан 51-летний местный житель. Его подозревают в похищении семилетнего мальчика, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Днем в пятницу, 2 июля, мужчина увел незнакомого ребенка к себе в квартиру. Мальчику он обещал показать котенка.

Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники МВД освободили ребенка. Суд отправил подозреваемого под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего».

Похищение произошло на Республиканской улице в Советском районе города.

В прошлом месяце в Чите задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух малолетних мальчиков. По данным следствия, преступление он совершил 21 июня в недостроенном здании по улице Токмакова.

А 54-летнего жителя города Волхова Ленинградской области заподозрили в насилии над 11-летней девочкой в присутствии ее восьмилетнего брата. Мужчина пригласил детей к себе домой. А на следующий день вызвал полицию, сообщив, что в его квартиру «ломятся неизвестные».