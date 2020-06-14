«Никто не паниковал»: пассажир рассказал о столкновении самолетов в Пулково

Один из пассажиров лайнера, который задел крылом другой самолет во время рулежки, рассказал «360» о происшествии. Наш собеседник уже начал засыпать при взлете и проснулся оттого, что воздушное судно резко затормозило.

«Взлет проходил, в принципе, как обычно. В какой-то момент я даже начал засыпать, однако я почувствовал, что как-то резко мы затормозили. Я даже сразу не понял [, что произошло]. <…> Так, ничего особенного. Это случилось перед поворотом на взлетную полосу. Мы просто сидели, ждали, когда нас заберут, отбуксируют. Ждали какой-то информации. Никто не паниковал, все были спокойны», — поделился очевидец.

Два самолета на земле столкнулись в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Один из лайнеров должен был лететь в Калининград, а другой — в Иркутск. О причинах аварии пока информации нет. На режим работы аэропорта инцидент не повлиял. Пострадавших нет. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее появились фото и видео с места происшествия.