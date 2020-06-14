Появились фото последствий столкновения самолетов в Пулково

Фотографии с последствиями столкновения самолетов авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» в петербургском аэропорту «Пулково» появились в социальных сетях. Ранее стало известно, что лайнеры столкнулись во время выруливания на полосе.

Источник фото: vk.com/just_airplanes

На опубликованных кадрах видно, что самолеты столкнулись по касательной.

Источник фото: vk.com/just_airplanes

В итоге борт S7 законцовкой крыла коснулся о хвостовую часть самолета «Уральских авиалиний».

Источник фото: vk.com/just_airplanes

В пресс-службе S7 Airlines в беседе с Ura.ru подтвердили, что оба борта направлялись к точкам запуска. По факту касательного столкновения перевозчик пообещал провести расследование.

«Технические специалисты осматривают борт S7 Airlines», — заявили в авиакомпании. Пассажиров рейса, которые должны были улететь в Иркутск доставят другим бортом. Сейчас они находятся в здании аэропорта в ожидании вылета.

Представители «Уральских авиалиний» также подтвердили касание крыла и хвостовой части своего самолета, который стоял в очереди на вылет. Для выполнения рейса в Калининград предоставят резервный самолет.

На работу «Пулково» происшествие не повлияло.