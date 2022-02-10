В момент тройного убийства на Бескудниковском бульваре в Москве на улице никого не было. Об этом «360» рассказала свидетель события.

По словам очевидицы, работающей в зоомагазине, мужчина выпал из окна около 12 часов. Вскоре после этого к дому приехала полиция и скорая помощь.

«Мы убирались у животных, услышали звук и подумали, что просто упала клетка. Через минут пять приехали полиция и скорая. Они побежали смотреть, что произошло», — рассказала девушка.

По ее словам, при падении погибший сильно ударился лицом и коленями. Его тело пролежало на асфальте около четырех-пяти часов.

«Никто не кричал, ничего такого не было», — добавила свидетель.

Она также отметила, что прохожих на улице в тот момент не было. Кто вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов — также неизвестно.

В одном из домов на Бескудниковском бульваре 10 февраля нашли тела мужчины и женщины. Следствие установило, что их смерть была насильственной и наступила в результате колото-резаных ран. Кроме того, возле их дома также нашли тело мужчины, который по документам проживал в этой квартире. Полиция обнаружила на нем травмы, характерные для падения с высоты. Позже убийством заинтересовалась городская прокуратура.