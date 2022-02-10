«Никто не кричал». Свидетель тройного убийства в Москве — о случившемся
Полиция приехала на Бескудниковский бульвар в Москве через пять минут после убийства
В момент тройного убийства на Бескудниковском бульваре в Москве на улице никого не было. Об этом «360» рассказала свидетель события.
По словам очевидицы, работающей в зоомагазине, мужчина выпал из окна около 12 часов. Вскоре после этого к дому приехала полиция и скорая помощь.
«Мы убирались у животных, услышали звук и подумали, что просто упала клетка. Через минут пять приехали полиция и скорая. Они побежали смотреть, что произошло», — рассказала девушка.
По ее словам, при падении погибший сильно ударился лицом и коленями. Его тело пролежало на асфальте около четырех-пяти часов.
«Никто не кричал, ничего такого не было», — добавила свидетель.
Она также отметила, что прохожих на улице в тот момент не было. Кто вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов — также неизвестно.
В одном из домов на Бескудниковском бульваре 10 февраля нашли тела мужчины и женщины. Следствие установило, что их смерть была насильственной и наступила в результате колото-резаных ран. Кроме того, возле их дома также нашли тело мужчины, который по документам проживал в этой квартире. Полиция обнаружила на нем травмы, характерные для падения с высоты. Позже убийством заинтересовалась городская прокуратура.