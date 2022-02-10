Прокуратура взяла на контроль расследование зверского убийства в Москве

Правоохранительные органы внимательно следят за ходом расследования уголовного дела, связанного с убийством двух человек. Такое заявление сделали в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

В одном из домов на Бескудниковском бульваре 10 февраля нашли тела мужчины и женщины. Следствие установило, что их смерть была насильственной и наступила в результате колото-резаных ран. Кроме того, возле их дома также нашли тело мужчины, который по документам проживал в это квартире. Полиция обнаружила на нем травмы, характерные для падения с высоты.

«Предварительно установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошел конфликт на бытовой почве», — сказано в сообщении.

На месте происшествия сейчас находятся прокурор Северного административного округа Михаил Попков и Тимирязевский межрайонный прокурор Андрей Захаров. Прокуратура российской столицы внимательно контролирует ход расследования данного уголовного дела.