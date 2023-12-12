Эксклюзив 12 декабря 2023, 11:57 «Ничего страшного». Стали известны подробности о госпитализации жены первого президента РФ Наины Ельциной «Ельцин-центр»: с Наиной Ельциной ничего страшного не происходит РИА «Новости»

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Вдову первого российского президента Бориса Ельцина увезли в клинику в Москве. В пресс-службе «Ельцин-центра» рассказали «360», что с Наиной Иосифовной ничего страшного не происходит.

«Очень много таких вопросов сегодня (о состоянии Наины Ельциной — прим. ред.). Но информации нет. Насколько мне известно, ничего страшного не происходит. Актуальная информация является частной. Мы не можем сказать ничего», — сообщили в пресс-службе.

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По данным Telegram-канала Mash, 91-летней Наине Иосифовне резко стало плохо. Медики решили ее госпитализировать, сейчас пенсионерка находится под присмотром врачей.

Ранее госпитализировали 94-летнюю композитора Александру Пахмутову. У нее было подозрение на ковид, но заболевание не подтвердилось. Пианистку оставили под контролем врачей.