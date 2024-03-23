Эксклюзив 23 марта 2024, 19:18 «Ни в каких списках ее нет». Брат пропавшей после теракта колясочницы рассказал о поисках Брат пропавшей после теракта колясочницы: телефон Екатерины отключен с вечера Freepik

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Посетительница Crocus City Hall Екатерина, передвигавшаяся на коляске, пропала после теракта. Ее брат Сергей рассказал «360», что она приехала на концерт группы «Пикник» вместе с матерью, однако та находилась этажом-двумя выше. О судьбе Екатерины ничего не известно с самого вечера, телефон недоступен.

«Пока никакой связи, никаких новых [данных]. <…> Мама дома, с ней все нормально, она в другом месте была — проводила сестру до того места за партером, а сама поднялась на второй этаж или на третий, балкон. Ее вывели сразу», — сообщил Сергей.

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Он утвердительно ответил на вопрос о том, находилась ли его сестра в самом низу, на месте для инвалидов.

«Ни в каких списках нет ее. Я был в центре рядом с Crocus City Hall ( очевидно, в Центре Помощи в БЦ „Кубик“ — прим. ред.), там всю информацию у нас взяли, записали, мы оставили заявку, что ищем ее», — добавил мужчина.

По его словам, Екатерина была в голубых джинсах, светлых кроссовках и одежде в пастельных тонах. Документы при себе у нее были, но не в карманах.

«В карманах у нее ничего не было, даже телефон у нее, как у инвалидов, вешается на задние ручки [коляски]. Телефон недоступен с полдевятого вчера. Как узнали, стали названивать. Не было ни гудков, ничего. Абонент недоступен», — констатировал Сергей.

После теракта также пропал сотрудник группы «Пикник». К утру 23 марта с ним так и не удалось связаться.