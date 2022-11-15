Эксклюзив 15 ноября 2022, 22:28 «Ни один тигр не пострадал». Запашный признался, что сам виноват в ранении Дрессировщик Запашный признался, что получил первое ранение от тигра за 20 лет Telegram-канал Эдгара Запашного / Telegram

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Дрессировщик Эдгар Запашный, пострадавший от лап подопечного тигра, вышел из больницы и рассказал «360» подробности. По словам укротителя, раны он получил из-за собственной невнимательности.

«При моей травме ни один тигр не пострадал», — пошутил Запашный.

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Дрессировщик сообщил, что с тигром все хорошо, с ним тоже. Хищника зовут Рой, ему больше года и весит он больше 100 килограммов, рассказал Запашный.

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Молодое животное поранило не специально, у него не было намерения напасть, убить или причинить вред, заявил Запашный. Тигр хотел прыгнуть в сторону дрессировщика, а тот немного отвлекся в этот момент, за что и поплатился. Хищник махнул лапой и задел укротителя по лицу.

«Это не было желание меня убить или чтобы я пострадал. Он просто отмахнул лапой и дальше побежал по своим делам. Просто я был невнимателен, это моя вина. За последние 20 лет у меня не было ни одного шрама от тигров. Сейчас немножко обидно», — признался Запашный.

На видео из больницы, записанном самим Запашным, видно, что на лице укротителя глубокие рваные раны. Медики их обработали и отпустили пострадавшего домой.