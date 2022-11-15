Общество 15 ноября 2022, 20:03 «Отмахнул лапой». Тигр поранил лицо дрессировщика Эдгара Запашного Дрессировщик Запашный рассказал, что во время репетиции его ранил тигр

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Дрессировщик Эдгар Запашный получил травму во время репетиции. В своем Telegram-канале он рассказал, что тигр зацепил его за лицо. По словам укротителя, животное сделало это случайно.

Дрессировщик опубликовал видео из больницы, где медики оказывают ему помощь. На лице Запашного — кровь и глубокое рассечение.

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«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — уточнил укротитель животных. Он добавил, что случившееся — его ошибка и в этом виноват только он.

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В Индии дикий тигр напал на девятилетнюю девочку. На глазах у нее бабушки животное утащило и растерзало девочку, сообщило издание Hindustan Times. Местные власти заявили, что будут искать агрессивного тигра. Семье погибшей пообещали выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 299 тысяч рублей).

А в Приморье дикий медведь напал на местную жительницу. Ей удалось отбиться от косолапого при помощи лейки.