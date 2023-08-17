Происшествия 17 августа 2023, 01:35 Незнакомец избил актера Ткачука в Екатеринбурге Е1.ru: актера Александра Ткачука избили во время репетиции в Екатеринбурге kino-teatr.ru

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Российского актера Александра Ткачука избили во время репетиции сцены из художественного фильма. На артиста напал незнакомец. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Нападение произошло в Академическом районе Екатеринбурга. Пьяный мужчина ворвался в студию и затеял драку с артистом. Незнакомец повалил Ткачука на землю и начал душить. На место вызвали полицию.

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«Как только актер поправится, репетиции продолжатся. По странному совпадению в конце фильма на главного героя, которого играет Александр Ткачук, тоже нападают бандиты», — рассказал исполнительный продюсер картины Андрей Собинов.

На следующий день после нападения Ткачук снял побои в травмпункте, а также решил перенести запланированные на ближайшие дни выступления.

Ранее неизвестные избили актера Павла Баршака на Нагорной улице в Москве. После нападения его якобы доставили в больницу с травмой головы.