17 августа 2023, 01:35
Незнакомец избил актера Ткачука в Екатеринбурге
Е1.ru: актера Александра Ткачука избили во время репетиции в Екатеринбурге
Российского актера Александра Ткачука избили во время репетиции сцены из художественного фильма. На артиста напал незнакомец. Об этом сообщил портал Е1.ru.
Нападение произошло в Академическом районе Екатеринбурга. Пьяный мужчина ворвался в студию и затеял драку с артистом. Незнакомец повалил Ткачука на землю и начал душить. На место вызвали полицию.
Реклама
«Как только актер поправится, репетиции продолжатся. По странному совпадению в конце фильма на главного героя, которого играет Александр Ткачук, тоже нападают бандиты», — рассказал исполнительный продюсер картины Андрей Собинов.
На следующий день после нападения Ткачук снял побои в травмпункте, а также решил перенести запланированные на ближайшие дни выступления.
Ранее неизвестные избили актера Павла Баршака на Нагорной улице в Москве. После нападения его якобы доставили в больницу с травмой головы.
Драки
Екатеринбург
Актеры
Реклама
Реклама