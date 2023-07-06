Эксклюзив 06 июля 2023, 20:10 «Голову немножко поцарапал». Брат актера Павла Баршака рассказал о состоянии артиста после драки Брат Павла Баршака сообщил, что актер немного повредил голову в драке в Москве РИА «Новости»

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На звезду фильма «Прогулка» Павла Баршака напали в Москве. Как сообщил «360» брат артиста Александр, событие преувеличили.

«Да все нормально, там больше, так сказать, преувеличено», — отметил он.

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По словам Александра, его брат слегка поцарапался. Несмотря на то, что драка была в ночь на четверг, 6 июля, Павел уже отправился на репетицию спектакля.

«Он на репетиции, репетирует спектакль, так что не надо раздувать. <…> Голову немножко поцарапал, а так все нормально», — добавил Александр.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, неизвестные избили актера на Нагорной улице. Баршака якобы доставили в больницу с травмой головы.

«Неизвестные избили актера Павла Баршака, его доставили в больницу с травмами головы», — уточнил источник.

Что было причиной драки и кто принимал участие в потасовке, неизвестно. Правоохранители проводят проверку.

Павел Баршак снимался в фильмах «Прогулка» и «Питер FM», а также в сериалах «Каменская» и «Убойная сила».