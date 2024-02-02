Происшествия 02 февраля 2024, 09:54 Нетрезвый житель Красноярского края на снегоходе протаранил окно больницы Пьяный россиянин влетел в окно больницы на снегоходе в Красноярском крае

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Нетрезвый молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой житель поселка Носок в нетрезвом виде сел за руль снегохода. На нем 22-летний парень поехал в сторону местной больницы. Не притормозив, он влетел в окно медицинского учреждения. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

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В обстоятельствах аварии разбирается полиция. По факту ДТП проводят проверку.

Судя по видео, снегоход пришлось выталкивать сразу нескольким людям. Из-за аварии коридор больницы заполонил дым. Повреждения получил пожарный шкаф с гидрантом.

Недавно в Москве двое пьяных друзей решили прокатиться на чужом автомобиле ВАЗ. Они увидели припаркованную машину на улице Вилиса Лациса, залезли в нее и отправились кататься по району Северное Тушино. Поездка закончилась ДТП в одном из дворов. Угонщики врезались в припаркованную машину. Их уже задержали.