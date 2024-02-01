Происшествия 01 февраля 2024, 15:35 Двое пьяных друзей угнали автомобиль в Москве и попали в ДТП Двое пьяных мужчин угнали ВАЗ на северо-западе Москвы, попали в ДТП и сбежали РИА «Новости»

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В Москве двое пьяных друзей увидели припаркованный автомобиль ВАЗ около одного из домов на улице Вилиса Лациса и решили прокатиться на нем. Заезд окончился аварией, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, один из подвыпивших мужчин следил, чтобы их никто не заметил, а его товарищ за пять минут проник в салон автомобиля и завел двигатель. После этого друзья сели в машину и поехали кататься по району Северное Тушино.

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Их поездка закончилась столкновением с припаркованным автомобилем в одном из дворов. Мужчины спешно покинули место ДТП, бросив угнанную машину. Однако вскоре злоумышленников задержали.

«Их привлечение к уголовной ответственности по пункту „а“ части второй статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Угон, совершенный группой лиц“) на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», — заявили в ведомстве.

Угонщикам может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Кемерове задержали пьяного угонщика иномарки. Он также врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП.