20 декабря 2022, 00:56
Нетипичные разрушения зафиксировали в Донецке после обстрела ВСУ
РИА «Новости»: после обстрела Донецка нашли нетипичные для РСЗО «Град» разрушения
После атаки Донецка со стороны украинских военных в городе обнаружили разрушения, нетипичные для РСЗО «Град». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
В понедельник вечером ВСУ вели обстрел из РСЗО «Град» по району Калининской больницы. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно, что атака производилась по Ленинскому и Куйбышевским районам.
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По предварительным данным, попадания снарядов после обстрела Донецка зафиксировали в корпус Калининской больницы и детский сад.
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Помимо повреждений самого медицинского учреждения, недалеко от него в земле нашли глубокие следы от снаряда. Подземным взрывом выбило канализационные люки, вероятно, повредились и подземные коммуникации. Отмечается, что характер разрушений является нетипичным для обстрелов обычными снарядами из РСЗО «Град».
Момент удара по центру Донецка со стороны ВСУ зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Ролик обнародовали в социальных сетях. На кадрах видно, что в ночном небе периодически заметны вспышки от ударов ракет.
ВСУ
Донецк
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