«Нет стены, нет ничего». Очевидица рассказала о взрыве на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в пятиэтажке. Очевидица рассказала «360», что многие соседи сейчас в шоке от происходящего. Одна женщина попала в реанимацию.

Девушка рассказала, что многие жители дома в шоке от взрыва. Некоторые сейчас находятся в каретах скорой помощи. По ее словам, одна соседка попала в реанимацию.

«Я знаю, что пострадали много людей, которые проживают по соседству. Я знаю, что забрали в реанимацию женщину из первого подъезда» — рассказала девушка. Она также поделилась, что у некоторых из жильцов взрыв выбил стены и сильно повредил квартиры.

«Нет стены, нет ничего дома. Я не видела, но я так понимаю, что с другой стороны все, видимо, разрушено» — объяснила девушка.

Взрыв в доме был слышен на Ярославском шоссе. На кадрах опубликованных «360» видно, как горят несколько квартир верхнего этажа дома. МЧС сообщило, что удалось спасть семь человек. Пожар потушили в течение часа. Но из-за взрыва выбило окна в нескольких квартирах, а также разрушились перегородки. «360» вел онлайн-трансляцию с места событий.