Взрыв прогремел в квартире на северо-востоке Москвы. Онлайн-трансляция

В доме на улице Проходчиков прогремел взрыв, горят четыре квартиры. «360» ведет онлайн-трансляцию.

14:40. МЧС сообщает о семи спасенных.

14:36. Пожар потушен. Прокуратура начала проверку безопасности газового оборудования в доме.

14:35. МЧС сообщает о пятерых пострадавших, трое из них госпитализированы.

14:31. Появилось видео с момента взрыва, видно, как обломки окон летят в сторону лавочек у подъезда. Источник «360» сообщил об одном погибшем.

14:26. Источник «360» сообщил, что еще четыре человека приехали в больницы самостоятельно — три женщины 25, 38 и 67 лет и мужчина 61 года.

14:25. ТАСС сообщает, что уже 4 пострадавших получают медицинскую помощь.

14:19. МЧС заявила, что пожар локализовали меньше, чем за час. Сообщение о возгорании поступило в 13:19, пожар локализован в 14:03.

14:16. Внутри горящего дома могли остаться люди. По некоторым данным на пятом этаже оказалась заперта женщина. Она не может выбраться и просит о помощи. На месте работают спасатели.

14:13. Telegram-канал Life Shot сообщил, что во время взрыва у подъезда сидели местные жители, в них полетели обломки окон.

14:09. Источник «360» сообщает, что после взрыва разрушены внутренние перекрытия здания.

14:06. Источник «360» сообщает, что двух человек увезли в больницу. Это женщина 71 года и мужчина 33 лет.

14:03. МЧС Москвы сообщает, что пожар локализован на площали в 150 квадратных метров.

14:01. В МЧС сообщили о 4 пострадавших, 6 человек спасли.

13:58. Очевидец говорит, что в доме мог произойти взрыв газа. «Там дома на газе. Очень много скорых, полиция, все службы там», — рассказала женщина.

13:54. «360» публикует кадры с места происшествия. На них видно, что горит несколько квартир на третьем этаже пятиэтажки.

13:54. Очевидцы сообщают, что перед пожаром был сильный взрыв. Его слышали на другой стороне Ярославского шоссе.

«Взрыв был, а сейчас пожар очень сильный», — сообщили «360» очевидцы из дома напротив.

13:47. Как рассказал источник «360», четырех человек передали медикам. Спасены пять человек. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

В соцсетях публикуют фото с места происшествия. Судя по всему, горят квартиры на третьем этаже.