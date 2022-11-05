«Нет никаких претензий». Никас Сафронов показал первые кадры с места ДТП с его участием | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 23:06 «Нет никаких претензий». Никас Сафронов показал первые кадры с места ДТП с его участием Художник Сафронов показал поврежденную иномарку в ДТП на Новорижском шоссе

Читать 360tv в

Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов попал в субботу в ДТП на Новорижском шоссе. В распоряжении «360» оказались кадры с места аварии.

За ДТП извинились

Сафронов рассказал, что двигался на своем черном Porshe. В какой-то момент поток машин перед ним замедлился. Художник слегка затормозил, после чего в него сзади врезалась иномарка Hyundai.

Реклама

«Когда я вышел, девушка молодая [была за рулем автомобиля]. Она плакала, извинялась. Вышел парень, сказал, что девушка очень хорошая, что она недавно водит машину, взяла ее у своей мамы, что ей очень стыдно и перед мамой, и передо мной. Не сразу меня узнали, потом еще вышли, извинились за то, что это оказался не просто пассажир, водитель, а еще известный человек. Ну, в общем у меня нет к ним никаких претензий, машина застрахована и моя, и их», — сказал Сафронов.

Реклама

Телеканал "360"

Автоледи оказалась неопытным водителем

В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что у Porshe есть повреждения бампера и двери багажника. У Hyundai после столкновения отлетел передний номер, помялся капот и есть сколы лакокрасочного покрытия.

Художник подошел к пассажиру иномарки, которая в него врезалась, и попросил рассказать о случившемся с его стороны. Парень оказался женихом автоледи. Он пояснил, что вместе с возлюбленной катался по ночной столице.

«Тут внезапно впереди поток решил по „нулям дать“, ну и мы не успели затормозить и „поцеловали“ красивый Porshe. Так обидно. Просим прощения, правда не хотели. Бывает всякое, главное, что никто не пострадал. Девушка, да [перепугалась]. Она на самом деле еще не совсем опытная, у нее полтора года всего стажа, но со мной приключения тоже повидала. У нее стресс. Стыдно перед родителями, взяла машину покататься, и такое получилось», — сообщил молодой человек.

Телеканал "360"

Разошлись миром

Сафронов заверил, что не имеет никаких претензий к участникам ДТП. Художник только посетовал на долгую доставку запчастей. Он рассказал, что некоторое время назад в его машину на стоянке врезался таксист. После этого Сафронову пришлось долгое время ждать запчасти, чтобы привести машину в порядок. В итоге художник подарил виновнице аварии свою книгу и отметил, что она станет символом такого памятного события.

«Настя, не переживайте, у вас хороший жених. <…> Это вам на память, будете помнить, что врезались в самого Никаса Сафронова. Вам это будет как памятная история», — добавил он.

Сафронов в беседе с «360» рассказал, что во время проведения водительских экзаменов в 1988 году ему пожелали побольше маленьких аварий. По его словам, именно на таких ошибках люди и учатся ездить.