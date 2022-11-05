«Очень извинялись». Никас Сафронов рассказал об аварии на Новорижском шоссе с его участием | 360°

05 ноября 2022, 21:55
«Очень извинялись». Никас Сафронов рассказал об аварии на Новорижском шоссе с его участием
Художник Никас Сафронов заявил, что не пострадал в результате ДТП на Новорижском шоссе
Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов попал в аварию вечером 5 ноября на Новорижском шоссе. Он рассказал «360», что в ДТП никто не пострадал.
Сафронов ехал по шоссе из Николо-Урюпино на день рождения своего друга. Когда автомобильный поток стал замедляться, художник тоже сбавил скорость. В этот момент сзади в него врезалась машина. За рулем была девушка, рядом с ней сидел пассажир. По словам Никаса, автолюбительница потом призналась, что это ее первое ДТП, за рулем она всего год и водит «время от времени».
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«Они очень извинялись, она заплакала, он (пассажир — прим. ред.) стал успокаивать ее, передо мной извиняться», — рассказал художник.
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По словам Сафронова, он отнесся к этому происшествию спокойно, он даже сам приободрял виновников ДТП, пока они ждали патруль ДПС. Живописец также поделился поучительной историей.
«Когда заканчивал в 1989 году инструктаж, мне инструктор сказал: побольше маленьких аварий. Считайте, сегодня маленькая авария. Никто не пострадал. На них учитесь. Будете в следующий раз осторожнее», — заключил собеседник «360».
Художник сказал, что из-за аварии он «просто опоздал часа на полтора в место назначения», ничего страшного не приключилось.
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Никас Сафронов
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