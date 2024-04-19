Происшествия 19 апреля 2024, 20:27 Несовершеннолетние избили мужчину на северо-востоке Москвы СК: обвиняемых в нападении на мужчину в Москве заключили под стражу Столичный СК / Telegram

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Несовершеннолетние избили 35-летнего мужчину на северо-востоке Москвы. Их заключили под стражу, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, трое фигурантов вступили в конфликт с незнакомцем. На почве личной неприязни один из обвиняемых взял камень и ударил мужчину по голове, остальные участники потасовки стали его избивать.

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Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За его жизнь и здоровье борются врачи.

«Обвиняемым в нападении на мужчину на северо-востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Ранее в Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта. Его обвинили по статье «Хулиганство».