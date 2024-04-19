Криминал 19 апреля 2024, 12:39 Подозреваемого в нападении с ножом на незнакомку в Москве арестовали Суд на два месяца арестовал москвича за нападение на женщину возле остановки РИА «Новости»

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В Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 июня 2024 года», — передали в суде.

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Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство». По версии следствия, в центре Москвы подозреваемый подошел к незнакомке и набросился на нее с «предметом, похожим на нож». Местный житель угрожал женщине убийством, а потом избил.

Ранее суд заключил под стражу мужчину по обвинению в разбое на остановке в столице. Подозреваемый распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайно встреченного знакомого, который ждал транспорт, забрал его рюкзак и сбежал.