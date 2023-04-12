Эксклюзив 12 апреля 2023, 21:42 Несколько видов оружия числится на владельце разыскиваемого в Москве Porsche Cayenne — источник Источник «360»: несколько видов оружия числится на владельце разыскиваемого Porsch Cayenne Pxhere

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В автомобиле Porsche Cayenne, на который объявили план «Перехват» в Москве, находятся четыре человека, сообщил источник «360».

На владельце автомобиля числится три вида оружия, добавил источник «360».

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План «Перехват» московские правоохранители объявили вечером 12 апреля. Сигнал поступил на Варшавском шоссе. Разыскиваемая иномарка темного цвета передвигается по городу с номерами на ингушском учете, сообщил источник «360».

По его информации, всех инспекторов ДПС попросили надеть бронежилеты.

Данные автомобиля передали сотрудникам полиции на всех постах. В правоохранительных органах пока не прокомментировали сообщения о действии плана «Перехват». Как следует из данных Telegram-канала Baza, режим был объявлен после стрельбы в Новой Москвы. Неизвестные устроили перестрелку, после чего сели в Porsche Cayenne и скрылись с места происшествия, отметил источник издания.