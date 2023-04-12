Эксклюзив 12 апреля 2023, 21:18 План «Перехват» объявили в Москве для задержания Porsche Cayenne Источник «360»: в Москве объявили план «Перехват», полиция ищет темный Porsche Cayenne РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные правоохранители вечером 12 апреля объявили план «Перехват», сообщил источник «360». По его информации, полицейские ищут неизвестного за рулем темного Porsche Cayenne.

Сигнал поступил на Варшавском шоссе. Разыскиваемая иномарка передвигается по городу с номерами на ингушском учете.

Реклама

«Всех инспекторов ДПС просят надеть бронежилеты», — рассказал источник.

Сотрудникам полиции на всех постах передали данные автомобиля. В правоохранительных органах пока не прокомментировали сообщения о действии плана «Перехват».

По информации Telegram-канала Baza, режим объявили после стрельбы в Новой Москвы. Источник издания рассказал, что неизвестные устроили перестрелку, после чего сели в Porsche Cayenne и скрылись с места происшествия. Собеседник уточнил, что план «Перехват» ввели в Щербинке.

Авторы статьи отметили, что в результате ЧП пострадал один человек. Сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы, а в последний раз скрывшихся засекли на Варшавском шоссе — там их зафиксировала дорожная камера.