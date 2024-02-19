Важное 19 февраля 2024, 11:49 Несколько подстанций пострадали из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ

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Украинские войска ударили по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ЦСКК.

ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО. О повреждениях и пострадавших данных нет.

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По информации Донецкого агентства новостей, жители зафиксировали черный дым из разных районов Донецка, Макеевки и Енакиево. Местные СМИ сообщили, что в Червоногвардейском районе обесточены несколько подстанций. Без электричества остались 15 котельных, а также жители поселков Крупской, Горького, Первомайский, Карла Маркса.

За 19 февраля украинские военные атаковали ДНР три раза. ВСУ утром ударили по Горловке, а примерно в 10:00 сбросили взрывное устройство с БПЛА в Донецке.

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал кадры со сбитым в республике дроном. По его словам, это британский беспилотник Banshee Jet-80.