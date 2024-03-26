Происшествия 26 марта 2024, 10:59 Несколько машин рухнули в воду при обрушении моста в Балтиморе WTOP: при обрушении моста в Балтиморе несколько автомобилей упали в воду Pixabay

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Фрагмент моста Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в американском городе Балтимор частично обрушился после столкновения с сухогрузом. Об этом сообщила радиостанция WTOP.

По информации источника, в результате ЧП несколько автомобилей рухнули с моста в воду.

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«Часть моста загорелась после того, как в него врезалось большое судно и загорелось, а затем затонуло», — заявили на радиостанции.

На место ЧП выдвинулись экстренные службы. Мэр города Брендон Скотт сообщил в социальной сети X, что ему доложили о ситуации.

«Мне известно о происшествии на мосту, направляюсь на место. Нахожусь в контакте со всеми ответственными лицами», — отметил он.

Власти Балтимора уточнили, что на мосту движение перекрыли в обоих направлениях. Точное число пострадавших неизвестно, но оно может оказаться «значительным». Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью межштатной автомагистрали 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.

В июне 2023 года вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США.