Мир 25 июня 2023, 02:25 Поезд с химикатами рухнул в реку в США Вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США Pxhere

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Несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, рухнули в реку в штате Монтана США. Причиной стало обрушение моста, написало Associated Press.

Поездная бригада не пострадала. В реку упали не менее восьми вагонов, перевозимые опасные вещества попали в воду. Местные власти решили перекрыть реку вниз по течению, чтобы отрава не попала на поля.

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Это не первое крушение поезда с химикатами в США. В начале марта грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern, перевозивший химикаты, сошел с рельс в Огайо. А в конце марта та же участь постигла поезд компании Canadian Pacific, перевозивший нефтепродукты для изготовления асфальта, но уже в штате Нью-Йорк.

В апреле близ населенного пункта Вуд-Ривер в штате Иллинойс (США) потерпел крушение поезд с серной кислотой. Но утечки веществ при этом не зафиксировали.