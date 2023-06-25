25 июня 2023, 02:25
Поезд с химикатами рухнул в реку в США
Вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США
Несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, рухнули в реку в штате Монтана США. Причиной стало обрушение моста, написало Associated Press.
Поездная бригада не пострадала. В реку упали не менее восьми вагонов, перевозимые опасные вещества попали в воду. Местные власти решили перекрыть реку вниз по течению, чтобы отрава не попала на поля.
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Это не первое крушение поезда с химикатами в США. В начале марта грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern, перевозивший химикаты, сошел с рельс в Огайо. А в конце марта та же участь постигла поезд компании Canadian Pacific, перевозивший нефтепродукты для изготовления асфальта, но уже в штате Нью-Йорк.
В апреле близ населенного пункта Вуд-Ривер в штате Иллинойс (США) потерпел крушение поезд с серной кислотой. Но утечки веществ при этом не зафиксировали.
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