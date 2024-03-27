Происшествия 27 марта 2024, 07:46 Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы Аэропорт Сочи: несколько самолетов ушли на запасные аэродромы из-за погоды РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сочи установилась неблагоприятная погода, в отдельных районах ожидается дождь и усиление ветра до 16 метров в секунду. В связи с этим нескольким самолетам, летевшим на курорт, пришлось уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Сочи.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета», — пояснили в аэропорту.

Реклама

В воздушной гавани не уточнили, самолеты каких авиакомпаний не смогли совершить посадку в Сочи. В пресс-службе лишь добавили, что на земле работают все оперативные службы. В диспетчерской увеличили число операторов. Пассажирам порекомендовали следить за расписанием полетов по электронным и онлайн-табло.

Ранее летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале.