Важное 17 февраля 2024, 17:34 Несколько человек пострадали в результате взрыва в детской спортшколе Мелитополя СК: боеприпас взорвался в спортшколе Мелитополя, пострадали несколько человек РИА «Новости»

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В результате случайного взрыва боеприпаса в детско-юношеской спортивной школе Мелитополя несколько человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло во время демонстрации ручного противотанкового гранатомета в рамках турнира по самбо.

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«В результате детонации боеприпаса незначительные травмы получили несколько человек, им оказали своевременную медицинскую помощь», — заявили в СК.

В пресс-службе министерства спорта России отметили, что ЧП произошло в спортивной школе № 3, там проходили соревнования по самбо среди девушек и юношей на призы губернатора Запорожской области.

«Выстрел произошел в результате неаккуратного обращения с заряженным оружием. На детских спортивных мероприятиях такие ситуации недопустимы, безопасность должна являться приоритетом», — добавили в Минспорте.

Первым о громком хлопке в спортивной школе в Мелитополе сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.