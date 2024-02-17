Происшествия 17 февраля 2024, 14:12 В детской спортшколе Мелитополя прогремел взрыв Рогов сообщил о взрыве в детской спортшколе Мелитополя РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в детской спортивной школе в Мелитополе. О происшествии сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв», — уточнил он.

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По его данным, всех посетителей эвакуировали. На место прибыли экстренные и оперативные службы.

По данным Telegram-канала Mash, во время ЧП на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Власти города сообщения о взрыве в школе пока не комментировали.