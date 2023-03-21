Эксклюзив 21 марта 2023, 07:40 Несколько бытовок загорелись на стройплощадке в Новой Москве Бытовки загорелись на площади 70 кв. м на стройке ЖК «Тропарево Парк» в Новой Москве Пресс-служба МЧС

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В Новомосковском административном округе случился пожар. На строительной площадке жилого комплекса загорелись бытовки, огонь распространился на площади 70 квадратных метров, рассказал источник «360».

Пожарных вызвали рано утром 21 марта в деревню Дудкино поселения Мосрентген. На стройплощадке ЖК «Тропарево Парк» на территории садового некоммерческого товарищества заметили дым — загорелись три бытовки верхнего яруса и две нижнего. Всего на площадке находятся 12 таких построек — восемь сверху и четыре снизу. Огонь перекинулся на 70 квадратных метров.

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Огонь полностью ликвидировали в 07:45 ликвидировано. Никто не пострадал — бытовки использовали в качестве раздевалок и хозяйственного блока.

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Ночью из многоэтажки на Большой Внуковской улице в Москве вывели 11 человек. Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем загорелся балкон третьего этажа. Из квартиры спасли еще одного человека. Впоследствии его госпитализировали в тяжелом состоянии.