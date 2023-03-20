Эксклюзив 20 марта 2023, 21:11 Более 10 человек спасли из горящей пятиэтажки в ЗАО Источник «360»: один человек пострадал при пожаре квартиры в ЗАО РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Большой Внуковской улице в Москве случился пожар, сообщил источник «360». По его информации, загорелась квартира на пятом этаже многоэтажки. Из здания эвакуировали более 10 человек.

По данным источника, пожар случился в одной из квартир на пятом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали оттуда двух человек, позже вывели еще троих. Затем возгорание случилось на балконе третьего этажа — оттуда также спасли человека. Всего сотрудники экстренных служб помогли выбраться из загоревшегося дома 11 жильцам.

Реклама

Из горящей квартиры вынесли человека в тяжелом состоянии. Его отправили в больницу. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, добавил источник.

Реклама

«В ходе работ по ликвидации данного пожара были спасены шесть человек из горящей и соседней квартир. К сожалению, один человек пострадал. Пострадавшего передали медикам для осмотра и оказания помощи», — рассказали «360» в пресс-службе столичного МЧС.

Там уточнили, что в 21:06 пожар ликвидировали.

Днем 20 марта в Москве загорелся ресторан «Мти-Ели» на Каширском шоссе. Из здания срочно вывели всех людей.