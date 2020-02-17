Непогода во Владивостоке привела к массовому ДТП. Столкнулись 10 машин

Во Владивостоке во время снегопада разом столкнулись 10 автомобилей. Пострадал один человек — на него наехал внедорожник, когда мужчина стоял рядом со своей машиной.

Машины столкнулись на улице Тунгусской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. Валил снег, и видимость была плохой.

«Все транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

Травмы получил один человек: его сбил 30-летний водитель Suzuki Jimny, который не справился с управлением.

«В результате наезда 48-летний мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — рассказали в полиции.

После аварии правоохранительные органы начали проверку.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

В минувшее воскресенье во Владивостоке выпала месячная норма осадков — 15 миллиметров снега. Отменены десятки автобусных и внутрикраевых авиарейсов. Число аварий резко выросло.Всего произошло более 100 ДТП. В них погибли два человека, ранены пятеро. Свыше 200 автомобилей получили повреждения.На работу из-за снежных заносов опоздали сотни горожан.