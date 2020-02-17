Непогода во Владивостоке привела к массовому ДТП. Столкнулись 10 машин
Машины столкнулись на улице Тунгусской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. Валил снег, и видимость была плохой.
«Все транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в ведомстве.
Травмы получил один человек: его сбил 30-летний водитель Suzuki Jimny, который не справился с управлением.
«В результате наезда 48-летний мужчина получил перелом бедра и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы», — рассказали в полиции.
После аварии правоохранительные органы начали проверку.
В минувшее воскресенье во Владивостоке выпала месячная норма осадков — 15 миллиметров снега. Отменены десятки автобусных и внутрикраевых авиарейсов. Число аварий резко выросло.Всего произошло более 100 ДТП. В них погибли два человека, ранены пятеро. Свыше 200 автомобилей получили повреждения.На работу из-за снежных заносов опоздали сотни горожан.