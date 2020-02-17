Владивосток засыпало снегом

Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков. Произошло более сотни автоаварий, отменены региональные авиарейсы и десятки междугородних автобусов.

По данным ГИБДД Приморья, произошло 103 ДТП, в которых два человека погибли, пятеро получили различные травмы. Повреждены более двухсот автомашин.

В воскресенье на улице Пушкинской в историческом центре Владивостока автовоз, перевозивший четыре легковушки, скатился по скользкой дороге и врезался в припаркованные машины.

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Сотни жителей Владивостока опоздали на работу из-за снежных заносов, сообщил vl.ru. Каждый четвертый автобус, по данным издания, не вышел на линию. Агрегаторы такси взвинтили цены. В администрации города отметили, что «из-за большого количества выпавшего снега движение на некоторых участках затруднено».

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17 февраля в первой половине дня снег продолжит идти, но осадков будет немного, сообщили в «Примгидромете». При этом ожидается сильный ветер и гололед на дорогах при –7… –9°С.