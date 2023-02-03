Происшествия 03 февраля 2023, 17:10 Двое моряков пропали после столкновения двух судов в Японии

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Столкновение двух грузовых судов произошло у берегов Японии в районе префектуры Эхимэ. Об этом сообщил национальный телеканал NHK.

Отмечается, что в результате столкновения сухогруза и гражданского судна один из кораблей затонул у пролива Курусима. По данным сайта «Политика сегодня», на борту судна находились пять человек, трех из них удалось спасти.

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Двое моряков, в том числе капитан корабля, пропали без вести. В настоящее время продолжаются их поиски.

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