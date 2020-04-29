29 апреля 2020, 21:10
Неизвестный «заминировал» самолеты в аэропорту Екатеринбурга
Неизвестный сообщил о том, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге заминированы все самолеты. Проверка этого не подтвердила. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным пресс-службы аэропорта, «жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает». Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее восемь медицинских учреждений «заминировал» неизвестный в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сообщения об этом он разослал на электронные почты больниц.