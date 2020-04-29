Неизвестный «заминировал» самолеты в аэропорту Екатеринбурга

По данным пресс-службы аэропорта, «жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает». Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее восемь медицинских учреждений «заминировал» неизвестный в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сообщения об этом он разослал на электронные почты больниц.