Неизвестный «заминировал» восемь больниц Петербурга

В письмах от «подрывника» были угрозы о минировании больниц. Сотрудники правоохранительных органов проверили все учреждения, о которых было заявлено. Они находятся в Калининском, Центральном, Выборгском, Петродворцовом, Адмиралтейском, Всеволожском и Гатчинском районах.

Полицейские не обнаружили следы взрывчатых веществ ни в одной из клиник. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищут, сообщил «Петербургский дневник».