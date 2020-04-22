22 апреля 2020, 11:38
Неизвестный «заминировал» восемь больниц Петербурга
Восемь медицинских учреждений «заминировал» неизвестный в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сообщения об этом он разослал на электронные почты больниц. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В письмах от «подрывника» были угрозы о минировании больниц. Сотрудники правоохранительных органов проверили все учреждения, о которых было заявлено. Они находятся в Калининском, Центральном, Выборгском, Петродворцовом, Адмиралтейском, Всеволожском и Гатчинском районах.
Полицейские не обнаружили следы взрывчатых веществ ни в одной из клиник. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника ищут, сообщил «Петербургский дневник».