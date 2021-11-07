Полиция в Волжском задержала двоих водителей, устроивших стрельбу во время свадьбы

Полиция разбирается в очередном случае стрельбы на свадьбе в России. В этот раз все произошло в городе Волжский Волгоградской области. Правоохранители задержали двоих водителей, которые следовали в свадебном кортеже и несколько раз выстрелили в воздух из светошумового пистолета.

О произошедшем сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе ГУМВД по региону. Расследование началось после видео в социальных сетях. На кадрах очевидцы запечатлели свадебный кортеж. Один из водителей передал похожий на пистолет предмет в соседнюю машину, и начинается стрельба в воздух. Полицейским уже удалось установить личности тех, кто совершил правонарушение.

«Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет», — сообщили в ведомстве.

Молодые люди уже объяснились за свое поведение. Они рассказали, что таким образом просто хотели привлечь к празднованию свадьбы побольше внимания. Одного из водителей привлекли к ответственности за то, что он выехал на встречную полосу. Второго — за то, что он сел за руль без водительских прав. Полиция проводит проверку.

Юристы отмечают, что наказание за эпатаж с оружием на свадьбе может быть достаточно жестким. Производство может быть открыто по части второй статьи 213 УК («Хулиганство с применением оружия»), обвинение по которой грозит штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до семи лет.