На Тимашевской улице в Адлере произошла стрельба. Об этом сообщили очевидцы. В региональном главке МВД сообщили «360», что по данному факту проводится проверка.

Выстрелы напугали жителей Адлера во вторник днем. По словам очевидцев, перестрелка произошла на Тимашевской улице. Местные жители заявили, что стрельбу открыли из пневматического пистолета, рассказал сайт kp.ru.

По предварительной информации, по меньшей мере один человек пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В июне в Адлере местный житель застрелил двух судебных приставов, когда те прибыли к нему с постановлением о сносе его жилища, признанного незаконной постройкой.