Происшествия 04 марта 2024, 15:23 Рецидивист получил 12,5 года колонии за массовую резню с убийством в Челябинской области

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Суд вынес приговор 50-летнему жителю города Сатка Челябинской области. Его признали виновным по трем статьям, в том числе об убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что через месяц после освобождения из тюрьмы фигурант устроил массовую резню в общежитии. В ходе потасовки один из потерпевших получил смертельные ранения.

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Мужчине назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии особого режима. Свою вину злоумышленник не признал.