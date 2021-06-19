Неизвестный убил человека в Краснодаре. Фото с места

В Краснодаре было совершено убийство. Тело погибшего заметили на улице Командорской. В распоряжении «360» появилась фотография с места происшествия.

На фото можно заметить, что тело убитого лежит на асфальте. На место прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи.

В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю сообщили «360», что информация о произошедшем сейчас выясняется. В полиции пока не готовы давать никаких комментариев.

В местных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что один человек погиб в результате стрельбы на пересечении Ямальской и Командорской улиц.

Ранее в одной из квартир в городе Пудож в Карелии обнаружили труп мужчины. Тело нашли спасатели, которым пришлось вскрывать дверь с помощью специального инструмента. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Подмосковье суд вынес приговор мужчине, который зарезал свою родную беременную сестру в Котельниках. Убийство было совершено им в марте. Подсудимого приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.