Происшествия 27 августа 2023, 02:04 Неизвестный пытался поджечь пункт отбора контрактников на военную службу в Санкт-Петербурге Shot: в Петербурге мужчина пытался поджечь пункт отбора контрактников на службу Freepik

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В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина хотел поджечь пункт отбора военных на контрактную службу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В публикации сказано, что злоумышленник разбил стекло кирпичом, а потом попытался поджечь здание с помощью коктейля Молотова. В итоге мужчину задержали сотрудники пункта, так и не дав закончить начатое. Правонарушителя отправили в отдел полиции для допроса и выяснения мотивов его поступка.

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Ранее российская Федеральная служба безопасности заявила, что к поджогам зданий Минобороны, МВД, РЖД и других органов власти причастны украинские спецслужбы.

В ведомстве отметили, что после начала спецоперации на украинских интернет-платформах и в соцсетях появились объявления о «быстром заработке», которые подразумевают выполнение противоправной деятельности. В основном такие публикации рассчитаны на молодежь, людей преклонного возраста и радикалов.