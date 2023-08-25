Важное 25 августа 2023, 09:59 ФСБ раскрыла, кто стоял за поджогами зданий Минобороны и МВД ФСБ: за поджогами зданий РЖД, Минобороны, МВД стояли спецслужбы Украины РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности предостерегла граждан России от вовлечения под воздействием украинских спецслужб в диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, написал ТАСС.

Представители ведомства заявили, что результаты расследований о поджогах зданий Минобороны, МВД, других органов власти и РЖД показали причастность спецслужб Украины к этим преступлениям.

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Силовики выяснили, что с началом СВО на разных украинских интернет-площадках, онлайн-казино, в Telegram-каналах по поиску работы, в сетевых магазинах по продаже наркотиков серьезно увеличилось число объявлений о «быстром заработке».

«Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения», — рассказали в ФСБ.

Там добавили, что украинские спецслужбы пытаются склонить к преступлениям несовершеннолетних и людей с психологическими заболеваниями, у которых нет базовых юридических знаний. Такие граждане не понимают серьезность совершенных ими действий, отметили в ведомстве.