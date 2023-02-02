Происшествия 02 февраля 2023, 15:49 Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра в Ростове-на-Дону МВД по Ростовской области: неизвестный открыл стрельбу около одного из торговых центров РИА «Новости»

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Неизвестный открыл стрельбу около одного из торговых центров Ростова-на-Дону. Как сообщили «360» в ГУ МВД по Ростовской области, к моменту приезда правоохранителей злоумышленник скрылся с места происшествия на машине.

«В дежурную часть отдела полиции № 8 <…> поступило сообщение о стрельбе возле одного из торговых центров города. К моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле», — отметили в ведомстве.

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Еще один источник «360» рассказал, что все случилось около торгового центра «Димбо» на улице Еременко. По данным Telegram-канала «Подъем», под подозрение подпал 50-летний мужчина. Предположительно, в городе ввели планы «Сирена» и «Перехват».

Telegram-канал Don Mash сообщил, что правоохранители ищут черную иномарку Nissan X-Trail. В ней могут находиться трое вооруженных мужчин.

В январе подобный случай произошел в Махачкале. Мужчина с дробовиком стрелял в воздух во время конфликта с местным жителем. Сначала информации о пострадавших не было. Спустя время правоохранители сообщили о том, что ранения получил 35-летний мужчина.