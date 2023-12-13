13 декабря 2023, 12:38
Неизвестный обезглавил лошадь на барельефе на Красной площади
Baza: голову лошади отломали на барельефе «Парад Победы» на Красной площади
Злоумышленник обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади. О происшествии стало известно утром 12 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, вандал отбил голову у статуи коня по кличке Полюс, на котором маршал Рокоссовский принимал участие в Параде Победы в 1945 году.
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Следственный комитет инициировал расследование в связи с порчей воинского памятника. Подозреваемых уже начали искать.
В конце лета в Москве неоднократно повреждали скульптуру «Принцесса Турандот», расположенный у Театра Вахтангова на Арбате. Памятник-фонтан в центре Москвы, установленный в 1997 году, сломал нетрезвый мужчина, забравшись на него.
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