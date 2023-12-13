Происшествия 13 декабря 2023, 12:38 Неизвестный обезглавил лошадь на барельефе на Красной площади Baza: голову лошади отломали на барельефе «Парад Победы» на Красной площади РИА «Новости»

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Злоумышленник обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади. О происшествии стало известно утром 12 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, вандал отбил голову у статуи коня по кличке Полюс, на котором маршал Рокоссовский принимал участие в Параде Победы в 1945 году.

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